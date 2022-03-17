Пхёнтхэк, Южная Корея, 17 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. 16 марта министр обороны Южной Кореи Со Ук посетил базу вооружённых сил США, расположенную в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, министр встретился с командующим объединёнными вооружёнными силами Южной Кореи и США Полом Лакамерой, заместителем командующего Ким Сын Гёмом, начальником штаба Уиллардом Берлсоном, заместителем командующего силами ООН Эндрю Харрисоном и начальником штаба Объединённого командования ООН Марком Тоем.

В ходе встречи представитель Южной Кореи подчеркнул важную роль объединённых сил в обеспечении надёжной совместной обороны в свете текущей обстановки на Корейском полуострове.

Он также призвал к тесному взаимодействию между вооружёнными силами двух стран в целях поддержания высокого уровня готовности в период смены правительства в Южной Корее.

После встречи министр посетил район, куда планируется перенести командование объединённых сил и заслушал отчёт о ходе перебазирования. Он отметил важность завершения переноса в течение года для укрепления совместных оборонительных позиций.