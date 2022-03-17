Абакан, 17 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов в обращении к местным жителям заявил о том, что регион совместно с федеральным центром преодолеет все экономические трудности.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентин Коновалов

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Как сообщили ИА REGNUM 17 марта в республиканском правительстве, Коновалов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов.

«Полностью поддерживаю решения лидера государства по стабилизации национальной экономики и меры помощи гражданам», — отметил он.

Руководитель региона добавил, что правительство Хакасии в рамках своих полномочий подготовило план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития республики в условиях внешнего санкционного давления.

Коновалов заверил, что все социальные обязательства перед населением будут выполняться.

Напомним, с 25 февраля при правительстве Хакасии работает штаб по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта президент РФ Владимир Путин объявил о планах повысить в России МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников.

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