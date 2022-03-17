Барнаул, 17 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. По оценке Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Бориса Ларина, в целом ситуация с соблюдением прав и свобод человека остается стабильной. Подробности из ежегодного доклада омбудсмена за 2021 г. 17 марта сообщил телеграм-канал правительства региона.

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Всего за 2021 год Уполномоченным было рассмотрено 2051 обращение граждан. Уменьшилось количество жалоб на работу медицинских учреждений, в том числе, на отказы в госпитализации, качество лечения.

Вместе с тем, по словам Ларина, граждане чаще задавали вопросы о дополнительных мерах по борьбе с распространением коронавируса, в том числе — о правомерности обязательной вакцинации и введения QR-кодов. В целом омбудсмен считает правомерным и обоснованным введение ограничений в целях защиты жизни и здоровья граждан, сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где ситуация со смертностью от COVID-19 является стабильно тяжёлой, систему QR-кодов ввели (и до сих пор не отменили) во многих общественных местах, в том числе, и в торговых центах. Но уже спустя неделю проверять наличие вакцинации в связи со значительным падением посещаемости там стали формально. Сами руководители региона тоже часто игнорируют ношение средств индивидуальной защиты.

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