Париж, 17 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Европейский союз принял решение создать рабочую группу для «координации инициатив» по приему украинских школьников, передает BFM TV.

Institut des Amériques Жан-Мишель Бланке

«Сначала мы определились с сквозным элементом, это создание «целевой группы», которую мы будем координировать для тесного и активного сотрудничества, чтобы объединить ресурсы», — отметил министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке после встречи министров образования стран ЕС.

По словам министра, рабочая группа будет координировать финансовую поддержку систем образования стран-членов ЕС для перераспределения европейских фондов и приема украинских детей в школы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция пообещала принять и оказать медицинскую помощь украинским детям, страдающим раком.

Подробнее в материале:Франция готова принять онкобольных детей с Украины