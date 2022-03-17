Омск, 17 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Жителям Омской области в популярные мессенджеры стали поступать звонки якобы от имени министерства здравоохранения региона.

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Как сообщили ИА REGNUM 17 марта в областном минздраве, злоумышленники заявляют о дефиците лекарственных препаратов и призывают запасаться медикаментами.

«Уважаемые омичи, будьте внимательными, это действуют мошенники», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области власти заверили местных жителей, что в регионе нет проблем с наличием жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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