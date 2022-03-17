Тюмень, 17 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Тюменской области нет проблем с наличием жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом заявила заместитель главы региона Ольга Кузнечевских.

Pixabay.com Лекарства

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«Более 80% лекарственных препаратов изготавливаются на российских заводах. Запасаться впрок нет необходимости. Сформирован резерв препаратов на срок от трёх до шести месяцев, в зависимости от срока годности и назначения препарата», — пояснила Кузнечевских.

Кроме того, из бюджета региона выделены дополнительные средства на приобретение ЖНВЛП до конца года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменцы столкнулись с дефицитом в аптеках лекарственного препарата левотироксина натрия, который принимают при дефиците гормонов щитовидной железы. Об этом люди пишут в социальных сетях, обращаются с жалобами в местные издания. В Росздравнадзоре заверили, что вышеуказанный препарат в аптечные сети поступит в ближайшее время.