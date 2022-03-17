Челябинск, 17 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 исцелились ещё 1000 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего эту болезнь победили в регионе уже 287 135 пациентов. А выявили коронавирус у 310 466 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 14 760 человек. Скончались от ковида ещё 19 пациентов.