Майминский район, Алтай, 17 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрирован новый летальный случай среди носителей коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии скончались 638 ковид-пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В 590 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19, ещё 48 заразившихся скончались по иным причинам.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике достигло 33 317. За сутки диагноз подтвердился у 79 жителей. Лидерами по приросту стали Майминский и Онгудайский районы.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 147, за весь период — 27 691. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 681, за весь период — 420 766», — отметили в штабе.