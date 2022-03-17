Барнаул, 17 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 17 марта 2022 года вакцинированы 1 376 932 человека (+2073 за сутки), следует из данных оперштаба региона. Из общего числа привитых 55 236 жителей региона получили первую прививку (+505 за сутки).

(сс) Governo do Estado de São Paulo Вакцинация

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Число полностью привитых граждан составило 1 226 484 (+922 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 95212 ревакцинированных (+646 за последние сутки).

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