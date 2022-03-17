Сидней, Австралия, , 09:02 — REGNUM В отличие от своей предшественницы Глэдис Береджиклян, носившей строгие костюмы и не имевшей ни одного ребенка, нынешний премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Доминик Перроттте зарекомендовал себя как отличный семьянин. Вечером 16 марта на странице в соцсети Facebook он сообщил, что у него родился уже седьмой ребенок, снабдив новость фотографией малыша и супруги.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте CEBIT Australia

Перротте объявил о рождении «прекрасной» девочки.

«И мама, и ребенок чувствуют себя хорошо», — написал премьер-министр.

У Перротте еще есть шестеро детей — четыре дочери и два сына.

Их 39-летний отец был приведен к присяге в качестве 46-го премьер-министра Нового Южного Уэльса в октябре прошлого года после скандальной отставки Глэдис Береджиклян.