Нью-Дели, 17 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Россия возобновила экспорт необработанных алмазов в Индию после короткого перерыва, вызванного санкциями, сообщает Times of India.

James St. John Алмаз

«Экспортеры направляют платежи через различные банки, которые работают с евро или другими валютами. Однако для алмазов, которые поступят в продажу в апреле, торговцы уже предпочли бы механизм рупия — рубль», — говорится в сообщении.

В Индии надеются, что механизм оплаты в национальных валютах двух стран вскоре появится в качестве долгосрочного решения для закупки алмазов в России.