Калуга, 17 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Калужской области намерены помочь собственникам иностранных компаний отладить механизмы поставок и возобновить работу, заявил 16 марта губернатор Владислав Шапша в докладе на совещании с участием председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Тема встречи — меры по предупреждению банкротства, сохранению бизнеса и рабочих мест в отношении предприятий с иностранным участием. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. На совещании с участием председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в режиме видеоконференцсвязи

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Во всех сферах деятельности Калужской области работают около 300 иностранных предприятий и организаций, из них 89 заняты промышленным производством. Случаев полного закрытия крупных производств и увольнения сотрудников в регионе нет. Приостановили производство девять предприятий, преимущественно автопромышленного комплекса, поскольку они взаимосвязаны поставками. В совокупности эти предприятия на месяц ввели режим простоя для 7 тыс. сотрудников. Компании осуществили внушительные инвестиции в создание и локализацию производств и полном уходе речи не ведут. Работники предприятий получают заработную плату в размере от 2/3 и до 80% средней зарплаты.

«У нас на выходе План стабилизации занятости. Что касается наиболее проблемного участка, автопрома, — профессиональные навыки сотрудников позволяют им работать на любых машиностроительных предприятиях региона. Сейчас такая надобность есть. В промышленности вакантны около 4 тысяч рабочих мест, а всего свободны почти 12,5 тысяч мест. В нашем арсенале также организация общественных и временных работ, обучение дополнительным навыкам и компетенциям по 78 специальностям, и перечень будет расширяться. Содействие самозанятости, в том числе с использованием социальных контрактов. Суммарно мероприятия Плана с учетом имеющихся вакансий смогут охватить около 22 тысячи высвобожденных человек», — отметил Владислав Шапша.