Ульяновск, 17 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области незначительно снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие сведения публикует управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, 16 марта в регионе официально выявлено 690 носителей новой коронавирусной инфекции, что на три меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 15 марта.

Что касается тестирований, то с начала пандемии сделано 1 934 059 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе 16 марта — 4234.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области всего подтверждено 187 553 случая заражения коронавирусом, выздоровели 173 346 человек, умерли 4483 ковид-пациента.