Кемерово, 17 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области штамм коронавируса «Омикрон» выявлен у 136 лиц. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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"По клиническим формам у 134 человек заболевание протекало по типу острой респираторной вирусной инфекции, у двух больных в форме внебольничной пневмонии», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что больные за пределы региона не выезжали.