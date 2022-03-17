В Кузбассе рассказали о состоянии пациентов при заражении «Омикроном»
Кемерово, 17 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области штамм коронавируса «Омикрон» выявлен у 136 лиц. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
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Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
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"По клиническим формам у 134 человек заболевание протекало по типу острой респираторной вирусной инфекции, у двух больных в форме внебольничной пневмонии», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что больные за пределы региона не выезжали.