Кемерово, 17 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области на неделе с 7 по 13 марта зарегистрировано 6,3 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций. Такие данные привело региональное управление Роспотребнадзора.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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»Заболеваемость ОРВИ совокупного населения ниже эпидемического порога на 63,4%», — уточнили в ведомстве.

Исследован клинический материал от 44 больных ОРВИ — все случаи заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.