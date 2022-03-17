Чита, 17 марта, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В связи со снижением заболеваемости COVID-19, закрывать больничные листы забайкальцам необходимо в поликлиниках по месту жительства. Об этом сегодня, 17 марта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт, полис, больничный лист

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«Благодаря стабилизации ситуации с коронавирусом нагрузка на медиков нормализовалась. Поэтому функция дистанционного закрытия больничных утратила актуальность и была отменена. Теперь больничный лист можно закрыть после повторного приема у лечащего врача», — рассказали в министерстве здравоохранения Забайкалья.

Также в ведомстве отметили, что это была вынужденная мера во время подъёма заболеваемости коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой: на 17 марта 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 161 439 (+531 за минувшие сутки).

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