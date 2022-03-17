Кемерово, 17 марта, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 17 сентября, медицинскую помощь получают 9370 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки выявлено 303 случая заражения коронавирусом, три пациента скончались, 499 человек выздоровели.

Всего на территории Кузбасса зарегистрировано 153 942 случая заражения коронавирусом, 142 365 человек выздоровели, 2207 пациентов скончались.