Южно-Сахалинск, 17 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. На Сахалине и Курилах за две недели в 2,5 раза увеличились продажи сахара. Население скупило 764 тонны этого продукта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

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Отгрузку сахара на Сахалин увеличили в несколько раз с 10 марта. Новую партию доставят в регион только 4 апреля.

Сейчас на Сахалине неснижаемый недельный запас сахарного песка составляет 192 тонны. Население продолжает активно скупать этот продукт в магазинах — привозимый утром сахар исчезает с прилавков ежедневно к полудню.

«Я ежедневно и ежечасно слежу за ситуацией. Нужно организовать торговлю так, чтобы люди, которые идут в магазин после работы, тоже могли купить все необходимое», — поручил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители столицы Якутии возмущены ростом цен на товары, которые производит городской молокозавод. Так, стоимость 0,5 литра кефира «Молочный дождик» увеличилась на 10 рублей до 54 рублей, написало EXO-YKT.