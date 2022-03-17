Абакан, 17 марта, 2022, 07:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 103 случая заражения коронавирусом, выздоровели 119 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в республиканском правительстве, ссылаясь на данные оперштаба.

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Уточняется, что девять новых случаев заражения зарегистрировано при плановом мониторинге; пять — при самостоятельном обследовании.

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 32 073 носителя коронавируса. Коэффициент распространения COVID-19 за четыре дня — 1,0, за семь дней — 0,5.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Хакасии выявили 112 носителей коронавируса, список выздоровевших пополнился 160 фамилиями.