Тегеран, 17 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. 16 марта высокопоставленные официальные лица Ирана и Сирии обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в области нефти и минеральных ресурсов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

קרלוס הגדול Иран и Сирия на карте мира

Переговоры состоялись в сирийской столице Дамаске во время встречи министра нефти и минеральных ресурсов Сирии Бассама Томе и советника министра обороны Ирана Мостафы Эсбати, который также является председателем Совета экономического сотрудничества Ирана.

Согласно полученным данным, официальные лица также обсудили меморандум о взаимопонимании, ранее подписанный Тегераном и Дамаском, который охватывает такие секторы, как нефть и сжатый газ для эксплуатации машин и турбин, а также бурового оборудования.

Томе и Эсбати подчеркнули, что ранее согласованные проекты должны реализоваться как можно скорее, чтобы способствовать укреплению и развитию экономических отношений между двумя странами.

Министр нефти Сирии также заявил, что необходимо наладить совместное сотрудничество по обслуживанию газовых турбин и компрессоров в арабской республике вместо того, чтобы отправлять их в Иран.