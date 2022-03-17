Токио, , 05:16 — REGNUM Из-за произошедшего в ночь на 17 марта на северо-востоке Японии землетрясения ведущий японский автопроизводитель Toyota Motor приостановил работу двух своих заводов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Kyodo.

Toyota Motor Corporation. Штаб-квартира компании в городе Тоёта Chris 73

По его данным, конвейеры были временно остановлены на предприятиях концерна в префектурах Иватэ и Мияги, оказавшихся в зоне воздействия подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум два человека погибли, ещё 92 пострадали в результате подземных толчков магнитудой 7,3, которые были зафиксированы на северо-востоке Японии.

Землетрясение, эпицентр которого находился в Тихом океане к востоку от префектуры Фукусима, также привёл к масштабным отключениям электроэнергии и перебоям в работе железнодорожного транспорта.

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