Токио, 17 марта, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Из-за произошедшего в ночь на 17 марта на северо-востоке Японии землетрясения ведущий японский автопроизводитель Toyota Motor приостановил работу двух своих заводов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Kyodo.

Chris 73 Toyota Motor Corporation. Штаб-квартира компании в городе Тоёта

По его данным, конвейеры были временно остановлены на предприятиях концерна в префектурах Иватэ и Мияги, оказавшихся в зоне воздействия подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум два человека погибли, ещё 92 пострадали в результате подземных толчков магнитудой 7,3, которые были зафиксированы на северо-востоке Японии.

Землетрясение, эпицентр которого находился в Тихом океане к востоку от префектуры Фукусима, также привёл к масштабным отключениям электроэнергии и перебоям в работе железнодорожного транспорта.