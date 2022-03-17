В Японии из-за землетрясения приостановили работу два завода Toyota
Токио, 17 марта, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Из-за произошедшего в ночь на 17 марта на северо-востоке Японии землетрясения ведущий японский автопроизводитель Toyota Motor приостановил работу двух своих заводов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Kyodo.
По его данным, конвейеры были временно остановлены на предприятиях концерна в префектурах Иватэ и Мияги, оказавшихся в зоне воздействия подземных толчков.
Как сообщало ИА REGNUM, как минимум два человека погибли, ещё 92 пострадали в результате подземных толчков магнитудой 7,3, которые были зафиксированы на северо-востоке Японии.
Землетрясение, эпицентр которого находился в Тихом океане к востоку от префектуры Фукусима, также привёл к масштабным отключениям электроэнергии и перебоям в работе железнодорожного транспорта.