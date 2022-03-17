Южно-Сахалинск, 17 марта, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Спецоперацию России в защиту Донбасса надо было начать ещё раньше, а уже сейчас необходимо думать над восстановлением нормальной жизни на Украине, считает заместитель председателя Сахалинской областной думы Виталий Гомилевский.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

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Он уверен, что восстанавливать нормальные условия для жизни на Украине Россия будет всей страной.

«Иногда думаешь, что надо было раньше её начать. Создать нормальную жизнь на Украине. Ведь это наше славянское государство. Поэтому мы хотим, чтобы это всё быстрее закончилось. И мы россияне восстановим там нормальную жизнь. Как сейчас мы собираем гуманитарную помощь, так потом и будем восстанавливать регион всей страной. Уже сейчас надо думать о том, чтобы создать там нормальные условия для жизни», — уверен Гомилевский.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Украине стала темой телефонного разговора турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского главы Владимира Зеленского. Об этом 16 марта передал телеканал NTV.