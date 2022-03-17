Тюмень, 17 марта, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Тюменским предпринимателям возместят затраты по уплате первого взноса по договору лизинга на приобретение оборудования. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

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При этом можно возместить затраты, произведённые с начала января 2021 года по дату подачи заявочных документов. А также исключена необходимость прохождения обучения по повышению производительности труда на предприятии.

Отмечается, что на данную меру поддержки предпринимателей из бюджета Тюменской области выделено 50 млн рублей. Заявки от бизнесменов принимаются с 16 марта до 30 июня в МФЦ и в самом департаменте.