Любляна, 17 марта, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Словения направит в подразделение НАТО в Словакии до 200 своих военнослужащих. Об этом министр обороны Словении Матей Тонин 16 марта заявил в интервью телеканалу POP.

U.S. Army Europe Солдаты НАТО

По словам Тонина, для реализации этих планов правительству ещё необходимо получить одобрение словенского парламента.

Матей Тонин «Завтра я обсужу все эти подробности с министром обороны Словакии».

Подразделение НАТО планируется развернуть в Словакии на фоне проведения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В её состав войдут военнослужащие США, Германии, Польши, Чехии, Словении и Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Словакии утвердил предложение правительства разместить в стране контингент войск НАТО на фоне ситуации на Украине.