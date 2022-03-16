Любляна, 17 марта, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Власти Словении планируют к 2023 году увеличить расходы на оборону в рамках НАТО до 1,5%, а к 2030 году — довести их уровень до 2%. Об этом министр обороны Словении Матей Тонин 16 марта заявил в интервью телеканалу POP.

Борис Ефимов. НАТО. 1969

Матей Тонин «Мы до 2023 года планируем увеличить затраты на оборону в размере 1,5% ВВП республики».

О достижении порога в 2% к 2030 году Тонин заявил, «отвечая» на призыв главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне призвала страны Запада увеличить расходы на оборону в рамках НАТО хотя бы до размера 2% от ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Словении отозвали согласие на статус и деятельность почётных консулов России в своей стране в связи с проведением ВС РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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