Тюмень, 17 марта, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Тюменцы на горячую линию регионального управления Федеральной антимонопольной службы чаще всего обращаются с жалобами на повышение цен на сахар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Pixabay.com Сахар

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«Управление направило соответствующие запросы информации дистрибьюторам и крупным поставщикам сахарного песка региона, а также региональным торговым сетям. По результатам анализа управление планирует установить, в каком звене товаропроизводящей цепочки повысились цены на данный товар, а также оценить обоснованность повышения таких цен», — сообщает пресс-служба УФАС по Тюменской области.

Отмечается, что тенденция повышения цен на сахар характерна для всей России. В случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного завышения цен, управление примет меры вплоть до привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из магазинов ямальского города Муравленко цены на сахар продавцы меняли четыре раза за день.