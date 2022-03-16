Оттава, 17 марта, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Сумма в размере 62,5 млн канадских долларов (более $49 млн) будет выделена Канадой на оказание гуманитарной помощи Йемену, написал канадский министр международного развития Харджит Саджан 16 марта на своей странице в Twitter.

Rod Waddington Йемен

Он отметил, что последствия йеменского конфликта с каждым днем затрагивают все большее количество людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что до конца 2022 года США выделят еще $585 млн на гуманитарную помощь Йемену. Глава Госдепартамента также призвал Организацию Объеденных Наций направить около $4,3 млрд на дополнительную поддержку этой арабской республики.