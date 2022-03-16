Лондон, 17 марта, 2022, 01:09 — ИА Регнум. 16 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 уступил «Ливерпулю». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Первый мяч на 54-й минуте встречи забил 25-летний нападающий сборной Португалии Диогу Жота после передачи Тиаго Альканты — 0:1. Через восемь минут Роберто Фирмино удвоил преимущество «мерсисайдцев» — 0:2.

Статистика матча («Арсенал"/ «Ливерпуль»)

Удары 8/9

Удары в створ 2/3

Владение 47%/53%

Угловые 1/6

Нарушения 9/9

Составы команд:

«Арсенал»: Эрон Рамздейл, Киран Тирни, Габриэл, Бен Уайт, Седрик Суареш, Томас Парти, Гранит Джака, Мартин Эдегор (Эмиль Смит-Роу, 67'), Букайо Сака (Николя Пепе, 74'), Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт (Эдуард Нкетиа, 80').

Главный тренер: Микель Артета.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Фабиньо, Тьяго Алькантара (Кертис Джонс, 90'), Джордан Хендерсон, Садио Мане, Диогу (Роберто Фирмино, 56'), Луис Диас (Мохаммед Салах, 56').

Главный тренер: Юрген Клопп.

«Ливерпуль», одержав 21-ю победу в сезоне и набрав 69 очков, сократил отставание от «Манчестер Сити» до одного очка. «Арсенал» с 51-м очком расположился двумя позициями ниже.