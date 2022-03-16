Лондон, , 22:53 — REGNUM 16 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты главного судьи — Саймон Лонг и Скотт Леджер.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Эрон Рамздейл, Киран Тирни, Габриэл, Бен Уайт, Седрик Суареш, Томас Парти, Гранит Джака, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара, Садио Мане, Луис Диас, Диогу Жота.

На данный момент лондонский «Арсенал» с шестнадцатью победами и 51-м набранным очком занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль», набрав 66 очков, располагается двумя строчками выше.