Мадрид, , 22:34 — REGNUM Испанская поп-исполнительница Rosalia (Розалия Тобелья) представила новую композицию HENTAI в качестве последнего превью своего нового альбома MOTOMAMI перед его релизом 18 марта. Об этом 16 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Певица Rosalia The Line Of Best Fit

Песня HENTAI сопровождается видеоклипом, снятым Митчем Райаном, и является четвертым и последним синглом из ее альбома MOTOMAMI, после CHICKEN TERIYAKI, SAOKO и прошлогодней LA FAMA с участием The Weeknd (Абель Тесфайе).

MOTOMAMI последует за ее альбомом El Mal Querer, получившим «Грэмми» в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Lucius поделились совместным треком с Брэнди Карлайл