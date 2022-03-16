Мадрид, 16 марта 2022, 22:34 — REGNUM Испанская поп-исполнительница Rosalia (Розалия Тобелья) представила новую композицию HENTAI в качестве последнего превью своего нового альбома MOTOMAMI перед его релизом 18 марта. Об этом 16 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.
Песня HENTAI сопровождается видеоклипом, снятым Митчем Райаном, и является четвертым и последним синглом из ее альбома MOTOMAMI, после CHICKEN TERIYAKI, SAOKO и прошлогодней LA FAMA с участием The Weeknd (Абель Тесфайе).
MOTOMAMI последует за ее альбомом El Mal Querer, получившим «Грэмми» в 2018 году.
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