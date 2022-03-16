София, 16 марта 2022, 20:55 — REGNUM Управление полиции столицы Болгарии объявило в розыск лидера болгарской оппозиционной партии «Атака» Волена Сидерова. Об этом 16 марта сообщает софийская газета «Факты».
Согласно официальной информации, против Сидерова возбуждено дело по статье «хулиганство». Во вторник, 15 марта политик и его родственники ворвались в студию одного из болгарских телеканалов и ультимативной форме потребовали предоставлениям им эфира. При этом они повредили часть аппаратуры.
Напомним, Сидеров известен своими крайне правыми взглядами. Ранее 65-летний лидер «Атаки» неоднократно привлекался к ответственности за публичные антиправительственные акции и пропаганду неонацизма.
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