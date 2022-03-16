Москва, , 20:31 — REGNUM Зарубежные политики, журналисты и эксперты оценивают ситуацию вокруг специальной военной операции на Украине.

Информационная война Иван Шилов, ИA REGNUM

Ведущий Daily Wire Мэтт Уолш (США) высмеивает инициативу Белого дома по обработке TikTok-инфлюенсеров. Джен Псаки и ряд сотрудников администрации провели встречу с инфлюенсерами (например, среди них — 16-летняя блогер Элли Зейлер, снимающая танцевальные видео (2,4 млн подписчиков)) и рассказали о том, что в подорожании бензина и инфляции виноват президент РФ Владимир Путин. Теперь инфлюенсеры в TikTok послушно распространяют пропаганду.

Бывший член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты Тулси Габбард (США) заявила, что Джо Байден ведёт пропаганду, контролируя не только СМИ, но и IT-гигантов, привлекая соцсети. По ее словам, президент боится любых независимых голосов, ставящих под сомнение разумность его политики по РФ.

Ведущая Fox News Лора Ингрэм (США) заявила, что американские СМИ и политики «монополизировали» патриотизм, обвиняя всех несогласных в государственной измене. Теперь предателями считают ещё и тех, кто указывает на то, что цены на бензин начали расти гораздо раньше, чем Владимир Путин начал спецоперацию на Украине.

Независимый журналист Аарон Матте (США) в эфире The Jimmy Dore Show (YouTube, 998 тыс. подписчиков) раскритиковал заявление советника по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Россия может планировать химическую атаку на Украине и после обвинить в этом украинские власти. Матте считает, что это напоминает ситуацию с Сирией, когда администрация Барака Обамы озвучила «красную черту» — применение химоружия Башаром Асадом — исключительно для того, чтобы получить предлог для военного вмешательства. Были утечки информации из Организации по запрещению химического оружия, подтверждающие, что Асад не виноват, но американские СМИ и ОЗХО полностью всё исказили, чтобы люди не узнали правды.

Члены партии «Движение пяти звёзд» Ирен Галлетти и Сильвия Нофер (Италия) призвали к ответу руководителей регионов, обвиняющих РФ в нападении на Украину, после того, как стало известно, что из гражданского аэропорта Пизы под видом гуманитарной помощи для украинцев отправляют оружие и боеприпасы: «Нам интересно, что думает мэр Флоренции Дарио Нарделла — первый пропагандист инициативы и всех известных политиков, которые вышли на площадь Санта-Кроче потребовать, чтобы российские бомбы прекратились в Украине. Вы не можете быть пацифистом переменного тока!».

В китайской соцсети Weibo появились сотни постов, в которых пользователи восхищаются мужественностью Владимира Путина и называют его «железным человеком», а хештег #Путин был просмотрен более 470 млн раз.

Старший научный сотрудник Института Китая Фуданьского университета Мартин Жак заявил, что отказ Запада признать, что у России есть свои законные интересы в области безопасности, оказался фатальной ошибкой. По его словам, после начала спецоперации России на Украине политика Вашингтона пошатнулась. Как считает политолог, это стало следствием серьёзных ошибок, которые совершали Штаты с момента распада СССР: «Мы вернулись к ситуации, напоминающей ту, что была до 1989 года. Язык СМИ напоминает времена холодной войны».