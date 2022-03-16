Пловдив, Болгария, 16 марта, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Сотни фермеров из Пазарджика, Пловдива и Стара-Загоры (Южная Болгария) заблокировали трассу международного значения Пловдив — Карлово, требуя от болгарского министерства сельского хозяйства выделения дополнительных субсидий и социальных гарантий. Об этом 16 марта сообщает БНР.

Цитата из к/ф «Шейн». реж Джордж Стивенс. 1953. США Стрелок и семья фермера

По свидетельствам очевидцев, аграрии перекрыли несколько участков шоссе тракторами и грузовиками, на несколько часов парализовав автомобильное движение в регионе.

При этом участники акции развернули плакаты с надписями «Требуем справедливости!» и «Нет — уничтожению сельского хозяйства!». При этом полиция не предпринимала попыток по разгону демонстрации.

Напомним, 14 марта тысячи садоводов и производителей овощей в Болгарии вышли на общенациональную акцию протеста, требуя от государства компенсации за понесенные потери в результате жестких карантинных мер в связи с COVID-19, а также подорожания электроэнергии и топлива.

Соответствующие манифестации прошли в Бургасе, Велинграде, Варне, Смоляне и других крупных городах страны.