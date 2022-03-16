Вашингтон, 16 марта, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Американский оператор сотовой связи Verizon заключил с министерством обороны США контракт почти на $1 млрд на обеспечение техподдержки и модернизации интернета, сообщает 16 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

В рамках сделки компания будет обсуживать Пентагон, национальный столичный регион (NCR) и Форт Белвуар, который объединяет военные организации. Услуги оператора связи обойдутся правительству примерно в $966,5 млн.

Компания также поможет спланировать, спроектировать и реализовать модернизацию сети и предоставить Пентагону новое оборудование.

Напомним, что Пентагон в марте 2011 года подвергся мощной кибератаке, в результате которой произошла крупнейшая в его истории кража данных — в общей сложности 24 тысяч файлов.