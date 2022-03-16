Владимир, 16 марта, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Власти городов Усти-над-Лабем (Чехия) и Еленя-Гура (Польша) разорвали побратимские отношения с городом Владимиром. Об этом 16 марта сообщил мэр Андрей Шохин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в городе Владимире

«Владимир имеет дружественные связи со многими городами мира. Мы всегда рады общению с представителями разных стран. Но, видимо, сегодня не все хотят диалога с нами. Хочу проинформировать, что в одностороннем порядке о прекращении партнерства нас уведомили власти Усти-над-Лабем (Чехия) и Еленя-Гура (Польша). Мы приняли эту «санкционную» позицию к сведению.

Также Шохин добавил, что Владимир «был и остаётся открытым для народной дипломатии и деловых контактов», — как для нынешних, так и для будущих партнёров.

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«Владимирцы хорошо помнят, что наши города многие десятилетия обменивались делегациями по разным направлениям: экономика, культура, образование. Теперь эта страница перевернута нашими уже бывшими побратимами», — прокомментировал глава городской администрации.