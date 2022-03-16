Рига, 16 марта, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В связи со сложившейся в мире ситуацией, чтобы не поощрять провокации и не обострять конфликты, Латвийский антинацистский комитет решил не обжаловать отказ Рижской городской думы в согласовании традиционной антифашистской акции 16 марта. Об этом сообщил представитель Латвийского антинацистского комитетаАндрей Пагор.

Pixabay.com Флаг Латвии

Представители антинацистского комитета в этот день направились в город Злекас Вентспилсского края, чтобы возложить цветы к памятнику жертвам нацистов.

16 марта в Латвии проводится не утверждённый в качестве государственного праздника «День памяти латышских легионеров» — бойцов Латышского добровольческого легиона СС.

Председатель Комиссии Сейма (парламента) Латвии по национальной безопасности Марис Кучинскис ранее выступил с предложением не проводить в стране никаких мероприятий ни 16 марта, ни в День победы 9 мая. По его словам, спецслужбы провели беседы с представителями всех сторон, чтобы не допустить провокаций.

По мнению Кучинскиса, на время событий на Украине необходимо предотвратить все возможные провокации, ведущие к эскалации напряженности, чтобы не дать «телевидению лжи из Москвы» снимать сюжеты о беспорядках в Латвии. «Сюжеты все равно будут, но нам нужно сделать все возможное, чтобы не было, что показывать», — передаёт его слова издание «Дельфи».

Тем не менее, шествие латвийских неонацистов было согласовано Рижской думой и состоялось. В нём приняли участие несколько сотен человек. Как отмечает издание, в этот раз шествие прошло очень тихо и спокойно. Некоторые участники несли небольшие украинские флажки и имели на себе шарфы в цветах украинского флага, но массового присутствия украинской символики не было.

Шествие началось около 11 часов от церкви святого Яня в Вецриге, и завершилось возложением цветов к памятнику Свободы. Присутствовало очень много полицейских, по всему маршруту шествия было выставлено оцепление. Инцидентов отмечено не было.