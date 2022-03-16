Лондон, 16 марта, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Китайское руководство приняло решение оказывать экономическую и финансовую поддержку России, сообщает 16 марта газета The Guardian со ссылкой на представителей администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По утверждению издания, об этом стало известно на переговорах между представителями США и Китая, прошедших в Риме 14 марта.

«Пекин уже решил поддержать Россию экономически и финансово, и его делегация подчеркнула это на переговорах», — цитирует издание слова источника.

По его словам, в Вашингтоне пессимистично оценивают возможность отдалить Пекин от Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США заявлял, что на переговорах в Риме Китай получил предупреждение о негативном отношении Вашингтона и его сателлитов к позиции КНР относительно действий России на Украине.