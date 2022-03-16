Китай решил поддержать Россию финансово и экономически — The Guardian
Лондон, 16 марта, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Китайское руководство приняло решение оказывать экономическую и финансовую поддержку России, сообщает 16 марта газета The Guardian со ссылкой на представителей администрации США.
По утверждению издания, об этом стало известно на переговорах между представителями США и Китая, прошедших в Риме 14 марта.
«Пекин уже решил поддержать Россию экономически и финансово, и его делегация подчеркнула это на переговорах», — цитирует издание слова источника.
По его словам, в Вашингтоне пессимистично оценивают возможность отдалить Пекин от Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США заявлял, что на переговорах в Риме Китай получил предупреждение о негативном отношении Вашингтона и его сателлитов к позиции КНР относительно действий России на Украине.