Москва, 16 марта, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Проекты импортозамещения необходимо форсировать, заявил 16 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ в условиях санкций.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент отметил, что это потребует слаженной работы органов власти и деловых кругов, а также подчеркнул, что деньги и ресурсы для этого есть.

«Проблема сейчас не в деньгах, ресурсы у нас есть, ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков, поэтому могут меняться сроки и способы реализации конкретных программ, их этапы, и это потребует слаженной работы органов власти и представителей бизнеса, форсированной реализации проектов импортозамещения», — сказал Владимир Путин.