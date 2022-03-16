Ново-Огарево, Московская область, 16 марта, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Россия будет уважать права собственности, несмотря на реакцию Запада и западных компаний. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление США и их вассалов, продолжают работать в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития», — заявил Путин.

«Мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнёров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участии в антироссийской кампании. При этом в отличие от западных стран, мы будем уважать права собственности», — указал он.