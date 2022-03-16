Курган, 16 марта, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Правительство Курганской области сохраняет пакет региональных мер поддержки бизнеса, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

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«Мы будем продолжать выдавать инвестиционные займы под 0,1% годовых — до 5 млн рублей на два года; субсидировать приобретение нового оборудования через возмещение первого взноса по договору лизинга до 60 млн рублей; выдавать гранты начинающим и действующим фермерам, субсидировать строительство новых ферм до 90 млн рублей в одни руки, предоставлять земельные участки без торгов и реализовывать другие меры поддержки, которые существовали до санкций», — заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Глава региона на заседании совета по улучшению инвестиционного климата обратился к предпринимателям с просьбой наряду с импортозамещением и увеличением объёма продукции, сохранить рабочие места для сотрудников.

«Сосредоточьтесь сейчас на развитии ваших бизнесов. Нам от вас нужно немного. Первое — сохранение рабочих коллективов, которые вы уже имеете. Второе, — от тех, кто заходит на государственную поддержку, — увеличение ваших трудовых коллективов сообразно тем условиям, которые выдвигаются при получении государственной поддержки», — подчеркнул курганский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, машиностроители Курганской области выпустили автомобиль для работы на аэродромах, аналога которой нет в России.