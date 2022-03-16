Тамбов, 16 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 34 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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16 марта выявлено 324 новых случая заражения коронавирусом — на 22 меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 107 тыс. 683 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 98 тыс. 740 пациентов, в том числе 536 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2294 человека. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.