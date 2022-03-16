Бургас, Болгария, , 16:26 — REGNUM Таможенники Бургасского управления КПП «Лесово» на турецко-болгарской границе задержали грузовик, нелегально перевозивший более 100 кг курительного табака в заводской упаковке, а также 280 блоков сигарет. Об этом 16 марта пишет софийская газета «Факты».

Контрабандный табак Пресс-служба УФСБ России по городу СПб и ЛО

Согласно официальной информации, автомобиль с турецкой регистрацией направлялся из Стамбула в Хельсинки и по документам вез партию велосипедов для финской торговой компании. На вопрос, каким образом неучтенный товар оказался в фуре, водитель транспортного средства пояснить не смог.

Ведется следствие. В данный момент незаконный груз изъят, машина отправлена на штрафную стоянку. Если вина водителя будет доказана, ему грозит крупный штраф.

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