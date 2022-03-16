Ташкент, 16 марта, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Узбекистане российский автоконцерн «АвтоВАЗ» с 16 марта снова обновил цены на автомобили LADA — уже второй раз за месяц. Об этом сообщает Газета.уз.

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По данным журналистов, 1 марта «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada в среднем на 15,4%.

Отмечается, что согласно актуальному прайс-листу на официальном сайте компании, 16 марта цены снова выросли — в среднем на 6%.