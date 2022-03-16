Москва, 16 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Снижая зависимость от российских энергоресурсов, Япония будет действовать аккуратно и прагматично, чтобы не навредить собственной экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

«Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о стремлении снизить зависимость Японии от поставок российских энергоносителей. Но делать Япония это будет очень аккуратно и прагматично, дабы не навредить собственной энергетической безопасности и снизить ущерб для национальной экономики, — сказал Понкратов. — Япония всегда стремилась к диверсификации поставок энергоносителей на свою территорию. Что касается СПГ, то 40% поставок было из Австралии, по 12−14% поставляли Катар, Индонезия и Малайзия, доля же России в последние годы была около 8,5−9%. Если действовать аккуратно, то в среднесрочной перспективе возможно заместить такой объем СПГ».

Но здесь, как подчеркнул эксперт, Япония столкнется с ситуацией разбалансированных энергетических рынков из-за не всегда скоординированных действий США и ЕС, стремящихся снизить зависимости от российских поставок сырья и энергии даже в ущерб собственным интересам.

«Российский газ обходился Токио дешевле, чем поставки из стран Ближнего Востока и АСЕАН — как минимум из-за транспортного плеча. Плюс японские компании владеют долями в основных российских СПГ-проектах. Таким образом, покупая российский СПГ, Япония приносит прибыль своим компаниям и банкам — инвесторам российских проектов», — уточнил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов рассказал, что экспорт СПГ в Японию в 2021 году принес российским поставщикам 1,7 млрд долларов.