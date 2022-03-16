Москва, 16 марта, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Если Япония в одностороннем порядке откажется от исполнения контрактов с РФ на поставку сжиженного природного газа, это приведет к штрафным санкциям, а освободившиеся объемы СПГ с удовольствием приобретет Китай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал обещания японских властей снизить зависимость от российских энергоресурсов и найти альтернативные источники СПГ.

Gazprom.ru СПГ-танкер

«Экспорт СПГ в Японию в 2021 году принес российским поставщикам 1,7 млрд долларов. Япония исторически является крупнейшим импортером российского СПГ. Но соответствующий объем газа легко заберет Китай, испытывающий сейчас энергетический голод ввиду восстановительного роста экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также заявивший политику умеренной декарбонизации — в трактовке Китая — замещения угольной генерации газовой, — сказал Понкратов. — Доля японских компаний Mitsui и Mitsubishi в компании «Сахалин Энерджи» (оператор проекта «Сахалин-2», разрабатываемого на условия соглашения о разделе продукции) составляет 12,5% и 10% соответственно. Из производимых на заводе по сжижению газа в п. Пригородное 11,4 млн тонн СПГ Япония ежегодно закупает 60−70%. Консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec владеет 10-процентной долей в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2».

При этом он подчеркнул, что Япония активно инвестировала в российские СПГ-проекты.

«Например, Ямал-СПГ привлек 200 млн евро инвестиций от Японского банка международного сотрудничества (JBIC). Еще в 2008 году JBIC предоставил «Сахалин Энерджи» кредит в 3,7 млрд долларов на строительство второй очереди завода по сжижению газа, — сказал Понкратов. — Практически все объемы газа на российских СПГ-проектах законтрактованы на 25 лет вперед со стороны Японии, Китая и Южной Кореи».

Как пояснил Понкратов, односторонний отказ от исполнения контрактов со стороны Японии приведет к возникновению штрафных санкций, а освободившиеся объемы газа с удовольствием приобретет Китай, который в ближайшие десятилетия будет продолжать испытывать дефицит газа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов объяснил, когда Япония начала политику отказа от российских энергоносителей.