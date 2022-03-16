Москва, 16 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. После начала спецоперации на Украине уроженцы России стали повсеместно сталкиваться с притеснениями за границей. Об этом 16 марта заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Избиение в Тутаеве

Правозащитник отметил, что жертвами русофобии становятся даже дети.

«Коллективным объектом ненависти стали россияне, соотечественники и даже их дети, которые родились за рубежом. Есть даже случаи нападения и избиения российских детей», — сказал Брод.