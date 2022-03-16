Ульяновск, 16 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом и количество госпитализаций. Такие сведения публикует федеральный оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 16 марта, в Ульяновской области в ковидные стационары 15 марта попали 74 пациента, что на 48 меньше, чем было госпитализировано 14 марта (122 человека). По-прежнему в регионе ежедневно направляют в ковид-госпитали десятки больных.

В то же время снижается число заражений коронавирусом. 15 марта официально выявлено 693 носителя SARS-CoV-2, в то время как 14 и 13 марта — 694 и 793 соответственно. Всего в области лабораторно выявлено 187 553 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Отметим, что пятые сутки подряд в Ульяновской области вылечиваются от ковида в среднем по 1,5 тыс. человек, всего выздоровели более 173,3 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю (на 15 марта) в Ульяновской области зарегистрировано 78 новых случаев заражения штаммом «Омикрон». В управлении Роспотребнадзора заявляют, что «все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо».