Душанбе, 16 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Минтранс Таджикистана и Национальная железнодорожная компания Кореи подписали меморандум по строительству метрополитена в Душанбе. Об этом 16 марта сообщает «Азия Плюс».

Pixabay.com В метро

Церемония подписания документа состоялось в режиме онлайн. Меморандум подписали министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и председатель Национальной железнодорожной компании Республики Корея Ким Хангёнг.

По планам, первая ветка столичного метрополитена будет «воздушной» и соединит южные ворота города (по направлению в Хатлонскую область) с районом городского цирка (от «Корвона» до Гулистона).

Отмечается, что в Таджикистане на сегодняшний день реализуется 13 госпроектов в сфере транспорта.