Москва, 16 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Текущая ситуация в мировой экономике угрожает позициям евро не меньше, чем доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Доллары и евро

«Да, европейцы «напечатали» меньше, чем США, необеспеченных денег, и среднее соотношение долга к ВВП у них лучше, чем у США.

Но в санкциях они принимают участие наравне с США, и также заморозили средства ЦБ РФ, так что никаких оснований доверять их валюте больше, чем доллару, ни у кого в мире нет.

Да, у Европы торговый баланс существенно лучше американского, но поддерживается он во многом за счет дешевого российского сырья и экспорта в Россию.

Если под давлением санкций взаимная торговля будет сокращаться, европейские товары на дорогой энергии и сырье утратят значительную часть конкурентоспособности, а значит, торговый баланс ухудшится, придется больше занимать.

От этого евро очень быстро может оказаться таким же слабо обеспеченным, как и доллар. Да ещё и без военной мощи, позволяющей навязывать свои решения», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экономист Хенрик Мюллер заявил, что доллар может утратить статус главной мировой валюты. По мнению эксперта, в будущем американской валюты заставляют усомниться три фактора.

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